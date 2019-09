La gara di Madrid è già alle spalle, perché sabato alle 18 la Juventus ospiterà il Verona allo Stadium. Così, come primo passo di avvicinamento alla gara, sono uscite le designazioni ufficiali per quanto riguarda la direzione della gara. Primo fischietto affidato a Federico La Penna di Ravenna, mentre con la bandierina in mano ci saranno Di Iorio (Val d'Aosta) e Caliari (Legnano). Di bello e Alassio saranno invece al Var, mentre il quarto uomo sarà Volpi.