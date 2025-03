Thiago Motta ha ancora un gruppo. Perciò la Juventus ha ancora speranza

Redazione Calciomercato

Ci voleva la vittoria per cambiare tutto? Sì. Ci voleva la vittoria per cambiare tutto. E per "tutto" intendiamo proprio tutto. Cioè: sensazioni, emozioni, passato, presente, futuro. Squadra e allenatore, soprattutto allenatore. La Juve ha rialzato la testa e ha infilato il quinto successo consecutivo: i pianeti sono tornati ad allinearsi, adesso a 6 punti dalla vetta con ancora 11 partite da giocare. Bisogna crederci? Sì, ma non per portare a casa lo scudetto. Bensì per dare benzina e fiducia, per correre sulle proprie gambe dopo i giorni in cui al massimo si riusciva a zoppicare.

Naturalmente, ci sono vittorie e vittorie. Quella di ieri è stata bella, anche perché dentro conteneva una moltitudine di risposte. La prima: la squadra è ancora con Thiago Motta, e aspettavamo il responso del campo per capirlo. La seconda: ci sono armi e cioè giocatori in grado di cambiare il senso di questa parte finale.Sono segnali. Di crescita e perciò di ripresa.Lo sappiamo: è difficile non dare uno sguardo alla classifica adesso, ma allo stesso tempo è tutto ciò che va evitato con estrema cura e altrettanta efficacia. Immaginarsi più su di dov'è oggi la Juve, sia chiaro, è come scegliere volutamente di indossare occhiali scuri di notte: può darti più carisma e sintomatico mistero, come cantava Battiato,La più grande notizia non è aver avvicinato l'Inter: è aver rimesso la Lazio al quinto posto, in attesa di giocarsi un pezzo di stagione contro l'Atalanta.Le risposte dei giocatori sono squilibrate di natura, in particolare se si accompagnano a un'euforia genuina. Yildiz ha detto di credere oltre la qualificazione Champions, Cambiaso di vedere partita dopo partita. E Thiago? Cosa pensa Thiago?Juve-Verona è stato un masso eliminato dalle sue scarpe belle, che completavano un vestito a volte sembrato troppo stretto, a volte invece che calzava a pennello. A Carnevale è caduta la maschera di chi l'aveva travestito da dittatore di spogliatoio: con un abbraccio collettivo ha mandato un messaggio chiaro di distruzione delle voci. Il pulsante rosso per annientare i retropensieri della critica.Certo che ci sono stati, gli errori (dai, su: Thuram!). Certo che c'è stato un peccato naturale di gioventù, che l'occasione non ha mai reso questa squadra ladra, cioè sgamata. Che ci sia tanto da rivedere pure nella gestione, nello scontro di personalità. Però ci sono pure le basi gettate.Con indicazioni e mercato più giusti, quale potrà diventare il limite della Juventus?A inizio marzo, dopo la settimana più difficile della stagione, la vittoria col Verona partorisce il pensiero definitivo sulla guida tecnica: non si può non ripartire da Motta. Anche solo per un'altra stagione. Anche solo per non sconfessare tutto quello che è stato fatto. Per non ripartire da zero. No, con Thiago si riparte da tre, tipo Troisi. Perché tre cose gli sono riuscite: reazione, gruppo, crescita. Quest'ultima, ecco, specialmente del mister. E non del tutto completata, anzi.