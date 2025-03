Come sta la Juventus: 'Occasione Verona. Ma le batoste hanno lasciato il segno'

Getty Images

Possibilità di accorciare



Battere il Verona

Considerati i precedenti e l’andamento della stagione, risulta quasi superfluo soffermarsi sul calendario delle 12 giornate che separano la Juventus dalla fine del campionato. Ormai è chiaro: l’avversario più temibile per i bianconeri è la Juventus stessa. Tra blackout improvvisi e discontinuità, la squadra fatica a dare una lettura chiara del proprio percorso.Proprio per questo, la classica analisi basata sul valore degli avversari perde significato:Eppure, ha sprecato punti fondamentali contro Lecce, Cagliari, Venezia, Empoli e Fiorentina. Sarebbero bastate tre vittorie in quelle gare alla portata per ritrovarsi questa sera con la clamorosa opportunità di agganciare il primo posto. Un dato che, a scelta, può essere letto come un segnale di forza o come la conferma di un campionato dal ritmo rallentato.Archiviati i rimpianti, la Juventus ha ancora la possibilità di accorciare: vincendo stasera si porterebbe a sei punti dalla vetta e, soprattutto, avrebbe la chance di agganciare l’Atalanta nel prossimo turno, quando i bergamaschi saranno ospiti a Torino. Tuttavia, questi calcoli non bastano a lenire le recenti amarezze:La sfida di questa sera contro il Verona diventa così un’opportunità da non fallire. Non solo per la classifica, ma anche per ricucire il rapporto con i tifosi, che già ieri sera hanno manifestato il loro malcontento. Motta e i suoi si troveranno davanti un ambiente tutt’altro che sereno. L’unica risposta possibile? Vincere. Perché il successo è la migliore medicina a qualsiasi latitudine, al di là di qualsiasi motto stampato sul colletto della maglia.Il Verona evoca dolci ricordi: all’andata la Juventus si impose con un netto 0-3, un risultato che sembrava il preludio a una stagione ben più lineare dopo l’esordio vincente contro il Como. Invece, il cammino si è fatto accidentato, tra infortuni, incomprensioni e crepe in campo. Nel nuovo anno, uno dopo l’altro, sono svaniti tutti gli obiettivi: dalla Supercoppa a gennaio, alla Champions e alla Coppa Italia in questo febbraio carico di tensione e delusione.Ora resta un traguardo imprescindibile: il quarto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Champions League. E la partita di questa sera diventa decisiva. Non solo per il morale, ma anche per la classifica: la Juventus deve consolidare la propria posizione, tenendo a distanza Lazio e Bologna, che non ha alcuna intenzione di rinunciare al sogno. Per i bianconeri il quarto posto non è una possibilità, ma un obbligo.