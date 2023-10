Come racconta Gazzetta, la Juventus non vuole perdere, capitano a San Siro e lo sarà pure stasera contro il Verona in assenza di Danilo, però non intende mettere fretta al francese. L’allungamento del matrimonio è possibile, ma non ancora sicuro. Dipenderà dai prossimi mesi dei bianconeri e pure dalle ambizioni di Adrien, che si sente sempre più a casa in bianconero: «Amo la Juventus», ha detto dopo la vittoria contro il Milan. Sentimento ricambiato dalla Signora che, in attesa del 2024, progetta un doppio piano per ottenere un nuovo sì di Rabiot.