In attesa di capire se Cristiano Ronaldo sarà a disposizione per la partita di domenica sera contro il Verona, Andrea Pirlo deve sciogliere il nodo su chi schierare sulla fascia sinistra. Non ci sarà Federico Chiesa, squalificato dopo l'espulsione contro il Crotone al debutto in bianconero; i candidati per un posto da titolare sono tre: Frabotta, Bernardeschi e Cuadrado. In pole, al momento, c'è il classe '99 promosso dall'Under 23, in leggero vantaggio sugli altri due.