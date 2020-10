Tocca a Dybala? Secondo quanto riportato da La Stampa, sembrerebbe proprio così. Paulo è pronto a scendere in campo: domani, all'Allianz Stadium, arriva il Verona e può finalmente scattare la prima gara da titolare in questa stagione. Finora, è infatti arrivato soltanto un largo spezzone contro la Dynamo Kiev. Scrive il quotidiano: "La possibilità di vedere Paulo Dybala in campo dall'inizio domani contro il Verona è concreta, prende quota con il passare delle ore, è stato testato in coppia con Morata spalleggiato a turno da Ramsey e Kulusevski. Nella partitella disputata alla Continassa ha indossato la pettorina dei titolari".