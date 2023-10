Come riferisce il quotidiano veronese, l'Arena, l'Osservatorio Nazionale delle Manifestazione Sportive del Ministero dell'Interno ha vietato la vendita dei biglietti per la partita tra Juventus e Verona ai tifosi ospiti. Non ci saranno quindi i tifosi gialloblù ad assistere al match all'Allianz Stadium in programma sabato alle 20:45. Non è noto, si legge, se dietro questa decisione ci sono i disordini avvenuti prima e dopo la gara contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato.