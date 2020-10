Quanto c'è di Andrea Pirlo nella pareggite della Juventus? Quali sono le sue responsabilità, quanto avrebbe potuto cambiare la sorte di quest'inizio di stagione così stiracchiato. Due vittorie e tre pareggi, considerando anche il 3-0 a tavolino con il Napoli. In tanti si chiedono se il nuovo corso tecnico sia davvero in grado di continuare a vincere, di portare a casa risultati oltre al gioco. Non è il momento di fare processi, questo è chiaro. Ma di porsi domande, di produrre primi bilanci e di capire: perché la Juve non riesce ad andare oltre la sfortuna? Sui social, ovviamente, i commenti si sono sprecati. "Ha avuto poco tempo, ma...". E' tutto nella nostra gallery.