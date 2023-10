Non solo Davide Faraoni, secondo il Messaggero, anche Federico Gatti potrebbe rischiare la squalifica attraverso la prova tv. La FIGC infatti potrebbe decidere di utilizzarla per condotta violenta in seguito al colpo del difensore della Juve ai danni di Djuric, non visto o comunque non valutato scorretto dall'arbitro di Juve-Verona, Feliciani.