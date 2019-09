Allerta massima per Juve-Verona. La partita odierna è la prima casalinga dei bianconeri da quando è esploso il caso "Last Banner" che ha messo in manette ben 12 capi ultras della curva Sud. Oggi, in quel settore, non ci saranno striscioni ma steward, per la prima volta nella storia. Un giorno storico, a suo modo, ma che gli investigatori considerano a forte rischio. Il livello di rischio è 3, il massimo, riporta La Gazzetta dello Sport, che parla anche di una faida interna tra i True Boys e il gruppo Tradizione (il cui capo, Umberto Toia, è agli arresti). "Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost. Volete la tarantella? E noi ve la diamo…", ha scritto in Rete il loro capo Davide Nouaimia Bonavita, napoletano emigrato in Germania. Il timore della Polizia è che il teatro degli scontri possa essere proprio l'esterno dell'Allianz dove potrebbero esserci anche presidi e striscioni contro la società.



PICCHETTO - Secondo quanto riporta Tuttosport il resto degli ultras stanno valutando se entrare allo stadio e rimanere in silenzio oppure se restare fuori dai cancelli della Sud per il 'picchetto' sebbene, ad ora, questa forma di protesta sembri essere la meno percorribile visto che non filtra la volontà di impedire agli altri tifosi l'accesso in curva.