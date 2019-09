di LB, inviato a Torino

Colpiti, ma non affondati. Gli ultras Juve iniziano a farsi sentire durante la gara con il Verona. E la voce è subito utilizzata per un primo pensiero verso i 'colleghi' colpiti dall'operazione Last Banner, indagine per la quale la magistratura ha arrestato 12 capi ultras legati al mondo del tifo bianconero. 'Fuori gli ultras dalle galere', il primo coro della tifoseria organizzata. Subito seguito da 'Libertà per gli ultrà'. Classico copione, di chi non ha minimamente intenzione di mollare il colpo.