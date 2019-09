Juve-Verona è una partita da cerchiare in rosso dopo le ultime vicende che hanno visto protagonisti gli ultrà bianconeri. Secondo la Repubblica è una gara a rischio ritorsioni, ma: "Eravamo già allertati prima sui rischi di questa partita - ha spiegato il questore De Matteis - ora aumentano i pericoli, sono tifoserie con ideologie diverse e ci saranno reazioni prevedibili". Verranno chiuse tutte le ricevitorie che permettevano ai Drughi di recuperare - in modo illegale - centinaia di biglietti per poi rivenderli a prezzo più alti. Finora ne sono state individuate otto in tutt'Italia, ma potrebbero essere di più.