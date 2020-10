17







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Altri punti persi, una nuova occasione sprecata. E stavolta non c'è espulsione, alibi, spiegazione che possa tenere. La Juve, contro il Verona, pareggia 1-1 (gol di Favilli, poi Kulusevski) e adesso non ha neanche il tempo di leccarsi le ferite: davanti corrono fortissimo e i ruoli sono totalmente rovesciati. Sempre in attesa che si chiuda il contenzioso riguardo alla gara con il Napoli.



Nervosi, distratti, mai concreti negli ultimi venti metri. Non c'è un solo colpevole nella disfatta di Torino: c'è solo tanta rabbia, accumulata dai risultati che non arrivano e dalla paura di perdere qualcosa di prezioso. E già a fine ottobre.



Dal flop Bernardeschi alla delusione Dybala: si salva solo Kulusevski!

