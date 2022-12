Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Juan Sebastianha detto la sua sullo stato in cui lae le altre squadre di Serie A ritroveranno i propri giocatori argentini reduci dalla vittoria del Mondiale (Angel, Leandro, Lautaroe Paulo). Ecco le sue parole: "Non ritengo che non siano stati protagonisti. Sono stati più di un mese in un gruppo dove tutti lasciano un'impronta, avendo o non avendo tanti minuti. Ritrovano ragazzi che si sono tolti una soddisfazione enorme, ragazzi carichi e con tanta voglia di giocare perché vogliono dimostrare di essere campioni del mondo".