Non avrà l’estro di Platini, ma Jordan Veretout è riuscito a eguagliare l’ex Juventus. Il centrocampista francese è il vero faro del centrocampo della Roma e il gol del momentaneo 1-1 contro il Milan lo ha portato a quota 10 gol stagionali, diventando il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra in una stagione di Serie A dopo Michel Platini (nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86).