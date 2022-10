Come racconta Gazzetta, i giovanotti, come li chiama Massimiliano Allegri, ieri hanno regalato allatre punti d’oro. Assist di Iling-Junior (classe 2003) e pennellata alla Del Piero di Nicolò Fagioli (data di nascita 12 febbraio 2001). La giocata che ha piegato il Lecce e dato sprint alla rincorsa in campionato dei bianconeri è uno spot della nuova linea verde. Prima, la buona prova di Miretti e Soulé, altri 19enni, quindi l’ingresso anche del primo 2000 a esordire e segnare con la Juve, Moise Kean. Insomma, una ventata di freschezza.