"La Juventus ha vinto 10 delle 12 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (2N), segnando una media di 2.4 reti a partita; grazie ai nove successi interni consecutivi all’attivo, quella arancioneroverde può diventare la terza formazione veneta che i bianconeri battono almeno 10 volte di fila in casa nel massimo campionato, dopo il Verona (12, tra il 1989 e il 2019) e il Vicenza (14, tra il 1959 e il 1973).



La Juventus ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate alle 12.30, dopo aver ottenuto un solo successo nelle precedenti quattro (2N, 1P).



La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri dalla distanza terminati fuori lo specchio della porta in questa Serie A (90, esclusi i ribattuti), mentre il Venezia è la formazione che in percentuale ha all’attivo più tiri fuori dallo specchio sul totale tentato da fuori area (50%; 60 su 120).



Il Venezia non ha mai pareggiato nelle sue tre partite di Serie A giocate alle 12.30: dopo un successo contro la Roma sono arrivate due sconfitte, contro Milan e Sampdoria.



In percentuale, nessuna squadra ha subito meno gol su azione rispetto alla Juventus in questo campionato (60% alla pari del Milan – 18 su 30 totali) mentre in assoluto, nessuna squadra ne ha subiti meno dei bianconeri su azione (18)".



Tutti i numeri di Juve-Venezia, raccontati sul sito ufficiale della Juventus.