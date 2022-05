1







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Fila liscio. Tutto liscio, seppur con qualche rischio. La Juve è in vantaggio al 45' per 1-0, grazie a un gol di Bonucci: capitano, festeggiato, ormai a un passo dal testimone di leader ultimo dello spogliatoio. Sembra una gran festa, e in parte lo è: l'entusiasmo sugli spalti si percepisce, il vantaggio è quasi istantaneo e dà la sensazione che possa arricchirsi da un momento all'altro. Ecco: è sensazione, non realtà. Ed è fugace, pure parecchio.



A fine primo tempo, la Juve è durata sostanzialmente metà ripresa, salvo accendersi a fasi alterne. Basterà difendere il fortino contro il Venezia?



