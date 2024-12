Juventus, le parole di Thiago Motta sulle difficoltà

La Juventus è caduta nel decimo pareggio in Serie A. Contro il Venezia i bianconeri hanno acciuffato il 2-2 all'ultimo minuto, ma ciò non ha evitato una dura contestazione a fine gara, oltre alla frustrazione per un'altra vittoria mancata. In conferenza stampa, Thiago Motta ha commentato diversi aspetti della gara dei bianconeri, dal pareggio in sé alle difficoltà che ha avuto la squadra a gestire il vantaggio maturato nel primo tempo.'Le difficoltà sono chiare per tutti, abbiamo giocato delle partite con squadre che hanno giocato a viso aperto, abbiamo avuto la possibilità di giocare bene. A Lipsia abbiamo vinto, nell'ultima partita in casa con il City... In questi pareggi abbiamo trovato pareggi contro squadre che non vengono ad aprirsi. Non è una giustificazione, giocare nella Juve vuol dire essere capaci. E' una difficoltà superiore per vincere la partita. Possiamo avere la palla, giocare bene, negli ultimi metri però nello stretto facciamo fatica a creare'.