Ieri, sabato 30 aprile, era l'ultimo giorno in cui per entrare negli stadi di calcio bisogna esibire il Green Pass e indossare una mascherina FFP2. Quindi l'obbligo vale ancora per i quattro anticipi di campionato in Serie A previsti in giornata (Cagliari-Verona, Napoli-Sassuolo, Sampdoria-Genoa e Spezia-Lazio).



Invece a partire da oggi, 1° maggio, si potrà andare allo stadio anche senza. Come in occasione delle partite in programma domenica: Juventus-Venezia, Empoli-Torino, Milan-Fiorentina, Udinese-Inter e Roma-Bologna oltre ad Atalanta-Salernitana di lunedì sera.