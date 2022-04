2









Quella appena trascorsa, la 34ª, è stata una giornata estremamente positiva per la Juventus. La vittoria in casa del Sassuolo e le contemporanee sconfitte di Roma, Lazio e Fiorentina (quest’ultima ko anche nel recupero con l’Udinese) hanno praticamente chiuso la corsa Champions. La certezza matematica potrebbe arrivare già domenica anche se non basterà battere il Venezia allo Stadium. Per il lunch match, i bianconeri attendono i veneti, disperati e aggrappati a un miracolo per restare in Serie A. La mossa di esonerare Paolo Zanetti, il protagonista della promozione di un anno fa, è l’ultima mossa per dare la scossa a un gruppo che da troppo tempo non fa punti e l’ultima vittoria l’ha ottenuta a febbraio proprio sotto la Mole battendo il Toro. Sulla carta tutto sembra a favore della squadra di Allegri, comprese le quote dei bookmakers. Attenzione al fattore Stadium. Juve ormai in Champions e anche in lotta con il Napoli per il terzo posto. I bianconeri non sono mai stati veramente in corsa per il titolo e l’ultimo disperato tentativo di agganciare il treno scudetto è sfumato in casa, allo Stadium, dove Chiellini e compagni hanno raccolto un solo punto nelle ultime due uscite (pari in extremis col Bologna e ko con l’Inter). Ecco perché il match con il Venezia potrebbe costituire un’incognita in più. Anche se non così importante secondo Betclic che valuta la Juve nettamente favorita con la quota vittoria a 1.21 (1.19 per Snai, 1.18 per Sisal) a dispetto del 12.5 del colpaccio veneziano. Tra i punti che mancano all’appello ci sono i due lasciati in laguna all’andata, quando i bianconeri gettarono una partita a lunghi tratti dominata. Finì 1-1, un risultato che se ripetuto domenica sarebbe pagato a 14. Il punteggio esatto più probabile secondo Betclic è il 2-0 fissato a 6.75, a 35 l’eventuale exploit dei veneti (0-1). Morata e Aramu in cerca del bis. Come detto, all’andata finì 1-1 con vantaggio juventino di Morata e pareggio veneziano di Aramu. I due si candidano a essere protagonisti anche allo Stadium. Lo spagnolo si sta giocando la riconferma per la prossima stagione e punta a un gol che Betclic quota a 1.85. Aramu è un ragazzo scuola Toro e la sfida con la Juve è una sorta di derby personale. Un altro gol avrebbe un sapore speciale ed è fissato a 6.