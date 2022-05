12









Manca sempre meno alla fine della stagione, appena quattro punti alla prossima Champions League. La Juventus spera di farne tre domani all'Allianz Stadium, nel lunch match contro il Venezia. I bianconeri puntano al bottino pieno così da programmare le prossime partite e concentrarsi sul finale di stagione e soprattutto sulla finale di Coppa Italia.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Calcio d'inizio dunque alle 12.30. La gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Su IlBianconero.com, la diretta testuale, pre partita e ampio post partita con commenti, pagelle e ultime notizie dal nostro inviato.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Avanza Miretti per un posto da titolare, ma ci sono ancora un po' di ballottaggi da definire in casa Juve. In mattinata, la decisione finale di Allegri. Scorri nella gallery dedicata per le probabili formazioni del match.