di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Alla fine, è Leonardo Bonucci a fare un regalo alla Juventus, anche quando sarebbe stato più naturale il contrario: una doppietta del centrale, 35 anni oggi, regala il 2-1 e un'altra vittoria sofferta, tre punti dei quattro necessari per la Champions. Ma che fatica, un po' per tutti, meno per il centrocampo che con Miretti ha almeno acquisito una luce in tempesta.



E' il più giovane di tutti a rubare la scena, insieme al più navigato tra i difensori. Bonucci e Miretti sono i simboli di una gara che all'interno contiene tutte le contraddizioni della stagione, meno una: il risultato. Sull'altare della vittoria si sacrificano i commenti sul gioco, Allegri, sui rimpianti e sui rimorsi. Il tempo delle valutazioni arriverà tra un punto: quello dell'Europa che conta, dell'obiettivo finale.



