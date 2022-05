1









Per chiudere il discorso Champions League, per mettere pressione al Napoli che occupa il terzo posto. La Juventus scende in campo oggi con l'obiettivo unico di vincere contro il Venezia e sfatare il tabù Stadium. A fischiare l'inizio del match, in programma alle 12:30, il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, all'esordio in un match con la Vecchia Signora.



LA DESIGNAZIONE



Prontera

Di Iorio – Lombardo

Iv: Marcenaro

Var: Mazzoleni

Avar: Di Vuolo



Segui la diretta testuale degli episodi arbitrali su ilBianconero.com:



64' - Ammonito Alex Sandro che ferma una ripartenza del Venezia



60' - Ammonito Aramu per trattenuta su Morata



45' - Ammonito Pellegrini, che ferma la ripartenza del Venezia



45' - Chiede il rigore Vlahovic, toccato in area da Ampadu. Per l'arbitro non c'è nulla



25' - Ammonito Zakaria per un duro intervento su Ceccaroni. Cartellino giallo, tendente all'arancione



6' - Primo episodio arbitrale: Bernardeschi sterza in area e Caldara lo stende. Per Prontera non è rigore, proteste dei bianconeri. Check del Var che conferma la decisione del direttore di gara