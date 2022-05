Il clima si scalda, è tutto pronto per il lunch match di oggi. La Juventus ospita il Venezia per la 35a giornata di campionato, che può essere decisiva in chiave Champions League, per blindare quasi definitivamente il quarto posto e poter pensare solo alla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Novanta minuti decisivi, da affrontare nel migliore dei modi, allo Stadium ad accogliere i pullman delle due squadre si è radunata una bella folla.