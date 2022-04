Dopo aver conquistato 3 punti fondamentali nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ora la Juve punta a blindare la qualificazione in Champions League nella prossima uscita casalinga contro il Venezia. I veneti, dal canto loro andranno all'inseguimento di uno storico dato registrato solamente in un'unica occasione degli arancioverdi. La gara d’andata tra Juventus e Venezia è infatti terminata 1-1 e gli arancioneroverdi possono rimanere imbattuti in entrambe le partite stagionali in Serie A contro i bianconeri per la prima volta dal 1941/42 (pareggio 0-0 all’andata e successo 2-0 al ritorno).