"Turnover mirato? No, altrimenti giocheremmo a calcetto. O 7 contro 7". Allegri ha scherzato in conferenza stampa: non è una novità, per lui, ridere anche dei problemi. Sugli infortuni però è tornato serio: ce ne sono stati nella norma, anche se quelli traumatici chiaramente hanno avuto il loro effetto. Ecco perché, dopo tutto questo tempo, ancora la Juve non può permettersi di far riposare gli acciaccati. Uno su tutti, Danilo.



I BALLOTTAGGI - Sarà titolare, il brasiliano. La fascite plantare gli dà noi ma stringerà i denti, al suo fianco Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, altri due giocatori che negli ultimi tempi hanno avuto più di un problema. A sinistra? Ecco che iniziano i ballottaggio. Allegri ne ha uno per reparto e il primo è sulla sinistra, nel ruolo di terzino: Alex Sandro o Pellegrini? Il giovane italiano sembra sia in vantaggio. TRA CENTROCAMPO E ATTACCO - Si fa sempre più spazio l'ipotesi di vedere Miretti dal primo minuto. Il classe 2003 sembra pronto per una maglia da titolare: in questi giorni sta lavorando da regista in allenamento - senza Arthur e Locatelli, titolare del ruolo - e ha dato rassicurazioni tali da indurre Allegri quantomeno a pensarci. In attacco? Morata o Kean, più di Bernardeschi: uno dei due ad affiancare Dybala e Vlahovic. Lo spagnolo può spuntarla all'ultimo.