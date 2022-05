Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Lele Adani ha commentato anche la prestazione della Juve nella sfida di ieri all'Allianz Stadium contro il Venezia. Ecco le sue parole: "Non riesco a trovare un aggettivo per la partita che ha giocato la Juve. Con il Sassuolo uguale, con il Bologna uguale. Non ci sono più aggettivi...".