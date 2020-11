I nazionali sono rientrati e la Juventus ha potuto allenarsi alla Continassa al completo agli ordini di mister Pirlo. In preparazione c'è la sfida di domani sera contro il Cagliari e se, da una parte, i bianconeri dovranno fare a meno di calciatori importanti come Bonucci e Chiellini, dall'altra ci sono rientri importanti come quelli di de Ligt o Alex Sandro. Proprio l'esterno brasiliano, insieme allo statunitense McKennie, sono stati scelti dalla Juventus come uomini copertina di questo venerdì di vigilia passato a rifinire gli ultimi dettagli prima del match contro i sardi.