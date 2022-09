Per il ritorno in campo bisogna aspettare la fine della sosta per le Nazionali, ma nel frattempo laè attesa da un altro importante appuntamento, in un frangente delicato come quello attuale. Venerdì, infatti, si riunirà ilche dovrà approvare ildella stagione 2021/22. La perdita d'esercizio è stimata in circa. La relazione semestrale, per cui il "placet" è arrivato lo scorso 24 febbraio, aveva riportato un rosso di 132 milioni di euro; quella relativa al primo semestre 2021/22 aveva ipotizzato "un sensibile miglioramento", nell'andamento del Gruppo, a partire dall'esercizio 2022/2023. Il bilancio 2020/21 si era chiuso con una perdita di 209.9 milioni di euro, quello precedente di 89.7.- La squadra bianconera, intanto, sta attraversando un momento di crisi importante, con solo due vittorie conquistate in campionato su sette sfide, e due sconfitte in altrettante partite in Champions League, dove ora la qualificazione agli ottavi sembra un obiettivo molto più difficile da raggiungere. Sul banco degli imputati anche e soprattutto Massimiliano, la cui posizione sarà discussa durante e a margine del CdA. Discordanti, come noto, i pareri su di lui, con Andreaancora convinto di poterlo confermare sulla panchina e Pavel, invece, più aperto a un cambio di rotta; in mezzo l'ad Maurizio, chiamato a far quadrare i conti. Gli argomenti di dibattito, insomma, non mancheranno. Ilpassa anche da questa fondamentale tappa.