"Il problema più evidente della Juventus quest’anno è la fase offensiva: in Spagna sanno perfettamente dov’è e qual è il problema, in Italia i maestrini dal pensiero debole di giornali e tv ce l’hanno con Sarri". Parole e musica di Maurizio Pistocchi, che nel suo canonico tweet cita un articolo di Fichajes.net. Che recita così: 'L'unica cessione obbligata della Juve dev'essere quella di Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese non è al livello di una grande squadra d'Europa'.