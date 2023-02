Come racconta Gazzetta, quando lapassa da, alza la Coppa. È successo nel 1996 in Champions – allo stadio Beaujoire i bianconeri staccarono il biglietto per la finale di Roma contro la l’Ajax – e adesso Bonucci e compagni ci proveranno in Europa League. Il percorso è più lungo - oggi la Juve scopre l’avversaria degli ottavi – ma l’opportunità è enorme."Arrivare in fondo è un obiettivo – assicura Massimiliano Allegri –, ma vincere l’Europa League non è né semplice né scontato. E tutt’altro che matematico. In Europa non c’è nulla di facile. Non conta arrivare dalla Champions, anche perché da qui in avanti ci saranno club importanti, penso ad Arsenal, Siviglia, United. Certo che ci proveremo perché, al di là che ora come ora potrebbe sembrare l’unico modo per qualificarsi ai gironi di Champions 2023-24, vincere l’Europa League significherebbe conquistare un trofeo internazionale". E la Juventus, in Europa, non festeggia dalla Coppa Campioni 1996 e dalla Supercoppa 1997.