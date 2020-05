4









La Juve ha un piano chiaro in mente e porta al suo bomber. Anche se forse sarebbe meglio parlarne al plurale. Sì, perché la strategia bianconera è di quelle a lungo termine e coinvolge diversi profili. Sì, perché Fabio Paratici programma il futuro e spinge per questa soluzione. Se fino a Pasqua gli obiettivi più caldi per l’attacco erano Icardi e Gabriel Jesus - si legge su Tuttosport - allo stato attuale sono Milik e Jimenez i nomi chiacchierati intorno ai bianconeri. Non un ridimensionamento ma un piano ben studiato per i prossimi due anni. Chi affiancare a Ronaldo e Dybala? Chi ora e in futuro? L'idea è quella di trovare, per questi due anni, una prima punta che sappia giocare con i compagni, esaltarne le caratteristiche e nel caso anche sedersi in panchina, con un costo di cartellino e di ingaggio relativamente basso. Questo per due stagioni, perché poi dal momento dell'addio di Ronaldo sarà assalto ad Haaland, stella della scuderia Raiola, esplosa tra Salisburgo e Dortmund. Paratici vuole anticipare tutti e ipotecare l’acquisto di Haaland già nel 2021 pagando la clausola da 75 milioni e versando a lui parte di quell'oneroso ingaggio ora di CR7.