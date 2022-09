L'ultimo intervento - sbagliato - del Var ha deciso la gara tra Juve e Salernitana e la toppa messa dall'AIA per giustificarlo è stata anche peggio del buco: "Non abbiamo le immagini per vedere Candreva", dicono gli arbitri. E, tralasciando il fatto che una ventina di minuti dopo fossero tutte a disposizione delle varie tv e non solo, ci si chiede: perché?Un errore quindi ampliato dai mezzi ridotti e anche da altri due fattori: la posizione ininfluente di Bonucci e la mancata fiducia di Mercenaro nel suo guardalinee, che non aveva tenuto giù la bandierina per caso. La soluzione? Consultare la camera tattica, presente di default in tutti gli impianti di Serie A per il raccoglimento delle statistiche (avrebbe richiesto molto tempo), oppure, fidarsi dell'assistente, oppure ancora prendere più tempo per decidere di un fuorigioco per nulla oggettivo.Bonucci sui social ha parlato di Juve “depredata”. E' così? SicuramenteLe altre? Il Napoli ad esempio ha 41 chiamate che hanno rovesciato favorevolmente la decisione arbitrale e solo 22 contro, spiega Repubblica. Discorso simile per Inter e Lazio.