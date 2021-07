Nei giorni scorsi in Brasile hanno parlato di un interesse della Juventus per il terzino destro del Gremio, ma secondo quanto racconta Tuttosport al momento non sarebbe un'operazione fattibile: in quella zona di campo infatti la Juve è già coperta con la presenza di Cuadrado, che in questo caso rimarrebbe terzino e non verrebbe spostato in avanti, e Danilo, anche lui esterno e non centrale. Per questo, per il classe 2001 non ci sarebbe molto spazio.