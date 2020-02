Voci di mercato hanno accostato il nome di Virgil Van Dijk alla Juventus. Il difensore olandese potrebbe pensare all’addio in estate nel caso in cui dovesse vincere tutto con la maglia dei Reds in questa stagione. La Premier League è a un passo, vincere un'altra Champions porterebbe il 28enne a cercare nuovi stimoli. I bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione anche se si parla di cifre esorbitanti, ma sorge un ostacolo. Secondo Football Insider, il Liverpool avrebbe deciso di presentare un’offerta per il rinnovo di contratto, che porterebbe Van Dijk a guadagnare più di 150mila sterline a settimana.