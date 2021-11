Quando parliamo del Manchester United e della necessità, da parte della Juventus, di riprende Paul Pogba, spesso dimentichiamo di considerare l'idea Donny Van de Beek.Ricostruirsi un profilo alla Juve potrebbe essere una prospettiva allettante e sensata per entrambe le parti.Tuttavia, come spiega Calciomercato.com,che segnò peraltro contro la squadra di Allegri, al pari di De Ligt, in quei quarti di Champions del 2019.non un box-to-box come Van de Beek, ma centrocampisti centrali più "puri". E la sua valutazione resta comunqueall'incirca quella di Aurelien Tchouameni.Niente assalto in questa stagione, dunque, ma Van de Beek resta un giocatore stimato dalla Juve. Ne riparleremo nei prossimi anni.