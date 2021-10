Donny, trequartista del Manchester United, può lasciare i Red Devils il prossimo anno. E, come scrivono in Inghilterra, Milan e Juventus sono interessate. Il centrocampista era già vicino ai bianconeri durante il suo periodo all'Ajax, ma la Juve decise di fare il grande colpo in difesa, andando a pescare Matthijs de Ligt proprio dai Lancieri. Ora l'occasione di ricongiungere un duo magico.