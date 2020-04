1









Donny van de Beek è uno di quei giocatori dell’Ajax destinati a partire per mete europee ancora più prestigiose. È toccato a De Ligt (Juventus), poi a Ziyech (Chelsea), questa estate potrebbe essere la volta del centrocampista classe ’97. I bianconeri lo monitorano, è un profilo assolutamente gradito, ma in pole ci sarebbe il Real Madrid, già vicino al suo acquisto nelle precedenti sessioni di mercato. Ma il solo interesse non basta, neanche piccole offerte: stando a quanto riporta Defensa Central, le Merengues avrebbero offerto 30 milioni di euro, cifra ritenuta lontana dalla richiesta di 55 milioni di euro.