L’anno scorso è stato uno dei protagonisti di quell’Ajax che ha strabiliato il mondo intero, con un calcio avanzato, verticale, in grado di avere la meglio perfino in Champions League contro rivali del calibro di Juventus e Real Madrid. Donny Van de Beek fa parte di quei terribili giovani olandesi, che da un anno all’altro hanno perso due colonne portanti come De Ligt (Juve) e De Jong (Barcellona). E nel suo prossimo futuro potrebbe avere l’opportunità di riabbracciare uno dei due. In passato è stato accostato ai bianconeri, ma come riporta Tuttosport, adesso sta aspettando un segnale dal nuovo tecnico blaugrana Ronald Koeman, alle prese con il caos generato dal possibile addio di Messi e amici (Suarez, Vidal).