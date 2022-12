Il tema legato allecontinua a far discutere e di questo parla oggi il Messaggero, che in particolare mette in evidenzia le operazioni che riguardavano alcuni giovani, che il quotidiano ha definito "sconosciuti". In totale, sarebbero 51 i milioni derivanti da queste plusvalenze sotto la lente d'ingrandimento. Operazioni i cui valori, secondo il Messaggero sarebbero stati gonfiati dalla