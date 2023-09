Il mercato si è concluso ed è tempo di fare valutazioni. Transfermarkt ha stilato una classifica col valore attuale squadra per squadra dal 1 al 20esimo posto menzionando affianco l'impatto, in postivo o in negativo, del mercato tra arrivi e cessioni rispetto al valore dato a ogni squadra il 15 giugno. Per quanto riguarda la Juve, c'è stato un incremento in positivo del valore della rosa del 3% con un totale che va a superare i 430 milioni.