La Juve stabilmente tra le prime 10 forze economiche d'Europa. Se il lato sportivo ha già portato il club a viaggiare sulla strada che può condurre alla vittoria della Champions League, quello economico dice che la Juve da qualche anno a questa parte è in grado contendere il trofeo alle potenze mondiali del calcio anche e soprattutto grazie alla crescità del valore d'impresa, del fatturato e di tutti gli aspetti legati al bilancio. Sì, perché ancora una volta i bianconeri sono rimasti nella Top 10 dell'economia mondiale, davanti al Psg.



I DATI - Come spiega il «The European Elite 2019» di Kpmg Football Benchmark - riportato sulla Gazzetta dello Sport - la Juve ha visto il suo valore crescere del 19% nell'ultimo anno, arrivando a una cifra complessiva di 1.548 milioni di euro. Poco più di un miliardo e mezzo in sostanza. E' nemmeno a dirlo il primo club in Italia, ma ciò che fa più specie è la crescita continua e massiccia: +57% dal 2016 a oggi, che l'hanno portata a staccare notevolmente Inter (692) e Milan (555), che nemmeno insieme arrivano alle cifre bianconere.



Il modello di analisi di Kpmg, basato su cinque parametri - profittabilità (rapporto stipendi-fatturato), popolarità (seguito sui social media), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione diritti tv ed eventuali stadi di proprietà - racconta però anche di come l'Italia sia molto lontana dalla vetta del mondo. La Juve compete sul campo, ma fuori è ancora un'altra storia...



