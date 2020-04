L'idea si è trasformata in qualcosa di molto più concreto. Secondo Tuttosport, la Juventus fa sul serio per Ferran Torres, ala spagnola classe 2000 del Valencia. Da opportunità (contratto in scadenza nel 2021) a pista sempre più calda. ​Anche se, secondo quanto riferito da Esport Valencia, infatti, i Murcielagos sarebbero pronti a inserire nel nuovo contratto che intendono proporre al giocatore, che porterà la scadenza dell’intesa dal 30 giugno 2021 al 2026, una clausola rescissoria molto elevata, per provare ad allontanarti le tante squadre interessate. Tra cui la Juve, che però non molla la presa e resta in attesa, vigile, pronta a sfruttare eventuali occasioni.