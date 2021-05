"Eppure, Perez, Agnelli e Laporta dovrebbero conoscere bene Ceferin. A cominciare proprio dal presidente del Real che, se continua a indossare i panni del marchese del Grillo, rischia di andare a sbattere contro il muro di Nyon, trascinandosi gl altri due. Il 23 aprile, fra le macerie della Superlega ancora fumanti, Perez dixit: «Questo non è né un piano di esclusione né va contro le leghe. Il progetto è il migliore possibile ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci. La Superlega non va contro i campionati nazionali e mira a più soldi per tutto il calcio». Amen. Le finali di Europa League (26 maggio) e di Champions League (29 maggio) congelano solo temporaneamente la decisione finale, ma i due anni di esclusione dalle coppe europee sono la spada di Damocle che pende sulle teste di Perez, Agnelli e Laporta. O, per meglio dire, le spade sono due: la seconda si chiama Debito. Al 30 giugno scorso, l’ammontare netto complessivo dei club fondatori della Superleague era di quasi 3 miliardi di euro. E undici dei dodici apostati della Champions League, Chelsea escluso, figurano fra i quattordici club più indebitati al mondo. Ora che gli apostati sono rimasti in tre e tutti e tre sono assillati, cioè assediati, da bilanci sconquassati, la domanda del giorno è una sola: Juve, vale la pena di morire per Perez?". E' quanto scrive Xavier Jacobelli su Tuttosport.