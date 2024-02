Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, critica ladopo la sconfitta con l'Udinese: "Nello spegnimento della Juventus ha responsabilità anche Max e non solo perché la squadra, lentissima, si è di nuovo incartata nel vuoto di idee e meccanismi, ma anche perché forse era da gestire meglio il momento psicologicamente critico, seguito al ko di San Siro (e forse anche alla dimostrazione di forza dell’Inter a Roma): la mollezza di ieri sera è frutto di una settimana in cui qualcosa si è perso per strada. Vaciago ha poi aggiunto: "In tre partite i bianconeri hanno macchiato il lavoro di sei mesi nei quali si erano apprezzate la costruzione di un gruppo e la crescita caratteriale della squadra, due fattori sui quali edificare il futuro. Macchiato, non cancellato, per carità, ma il rammarico dei tifosi è enorme perché enormi erano le aspettative generate e anche perché si intravede il rischio che i prossimi tre, di mesi, rischino di essere un galleggiare nel nulla.". QUI IL COMMENTO DI IVAN ZAZZARONI