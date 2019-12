Ultime ore di vacanza per la Juventus che lunedì 30 torna al JTC per allenarsi in vista della ripresa del campionato. Lunedì 6 gennaio alle ore 15 arriva il Cagliari all'Allianz Stadium in un match che la squadra di Sarri deve assolutamente vincere per restare attaccata al gruppo di testa. Bianconeri e nerazzurri sono in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Lazio. Tra meno di due giorni la Juventus torna ad allenarsi, l'obiettivo è il Cagliari.