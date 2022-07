A livello teorico sarebbe ancora in vacanza, per recuperare dalle fatiche dell'Europeo Under 19 e dell'esame di maturità. Sembra che il relax, però, non faccia per lui, che ha voluto bruciare le tappe e tornare in campo prima del previsto, anche se da solo. Fabionon riesce proprio a restare lontano dal rettangolo di gioco. Come racconta Tuttosport, in questi giorni il talentuoso centrocampista classe 2003 dellasi sta allenando a, piccolo paese all'imbocco della Valle Po, non lontano da quellache gli ha dato i natali. La scelta è ricaduta lì perché - ha spiegato papàai microfoni del quotidiano - "allenarsi sotto casa è diventato impossibile, anche andare al ristorante ormai è complicato".Per ricongiungersi ai compagni bianconeri al top della forma, il 19enne si è quindi imposto un rigido menù: un paio di ore di lavoro al giorno, al mattino presto o alla sera per evitare le ore più calde, con riscaldamento, sessione atletica e poi conclusioni e lavori con la palla grazie a sparring partner che, in alcuni casi, sono gli amici di sempre. "Avrebbe voluto partecipare alla tournée americana - ha confidato ancora il padre - ma gli è stato consigliato di rifiatare e lui, anche se un po' controvoglia, ha ascoltato". Miretti riposa, quindi, ma non troppo, senza rinunciare a qualche corsa nella discrezione di Revello. Sempre in campo, insomma, come i più grandi.