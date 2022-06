De Ligt e il rinnovo. S'ha da fare o no? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'olandese procede "a passo d'uomo" per il prolungamento con i bianconeri. La Juve gioca tutte le carte sulla questione clausola rescissoria: al momento è fissa a 125 milioni di euro e può alzarsi fino a 140 nella prossima stagione.



IL DESIDERIO - Matthijs, per rinnovare, vuole garantirsi però una via d'uscita. Qualcosa di più netto, facile da raggiungere anche per le squadre che lo stanno cercando (Chelsea su tutte): l'obiettivo è abbassare allora la clausola rescissoria di quasi la metà, portandola a 80 milioni di euro circa. Per CM, il rinnovo, qualora venisse firmato, sarà ribassato anche alla voce dei bonus, più bassi come cifre e più difficili da raggiungere. Non ci sono tempistiche stringenti, comunque: De Ligt non ha fretta e vuole decidere tutto con calma. Il Chelsea è sulle sue tracce, ma anche il Liverpool ha chiesto informazioni.