La Juventus ha un centrocampo da rivoluzionare, tra giocatori da cedere e qualità e freschezza da innestare nel reparto più delicato della squadra bianconera (e in generale, verrebbe da dire, di qualsiasi squadra). Grazie a Calciomercato.com possiamo fare una rapida panoramica diPosto che si deve vendere almeno un centrocampista prima di prenderne altri, c'è la prospettiva dia parametro zero: lui vuole la Juve e Allegri vuole lui, ma Cherubini preferisce non investire su un over 30. E allora ecco un altro giocatore in scadenza di contratto (stavolta con l'altro Borussia, il Moenchengladbach) comeinseguito pure da Roma e Liverpool. Altro parametro zero può esseredel Marsiglia, corteggiato dal Milan e altri club.Viva anche la pista che, attraverso qualche scambio, può portare adella Roma odel Paris Saint-Germain. Ma anche a, compagno di Zakaria al Gladbach, o adel Midtjylland. Insomma, si acquisti chi può!